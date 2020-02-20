При жесткой посадке Ан-2 в Магадане пострадали 7 человек. Появилось видео с места

«В результате происшествия пострадали семь человек, угрозы их жизни и здоровью нет», — сказано в сообщении ведомства.

Видео: ГУ МЧС России по Магаданской области

Все пассажиры самолета доставлены в больницу для обследования, состояния семи пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести.

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на аэродроме Магадан-13. На борту находилось 14 человек. Все они смогли самостоятельно покинуть воздушное судно.

Самолет не сумел набрать высоту во время взлета, при падении он ударился о землю. По предварительной информации, погибших при инциденте нет.

На аэродроме продолжают работать спасатели и сотрудники СК. Магадан-13 продолжает работу в штатном режиме.