20 февраля 2020, 04:38
При жесткой посадке Ан-2 в Магадане пострадали 7 человек. Появилось видео с места
Число пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 в Магадане возросло до семи человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Магаданской области.
«В результате происшествия пострадали семь человек, угрозы их жизни и здоровью нет», — сказано в сообщении ведомства.
Видео: ГУ МЧС России по Магаданской области
Все пассажиры самолета доставлены в больницу для обследования, состояния семи пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести.
Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на аэродроме Магадан-13. На борту находилось 14 человек. Все они смогли самостоятельно покинуть воздушное судно.
Самолет не сумел набрать высоту во время взлета, при падении он ударился о землю. По предварительной информации, погибших при инциденте нет.
На аэродроме продолжают работать спасатели и сотрудники СК. Магадан-13 продолжает работу в штатном режиме.