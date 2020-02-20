Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Магадане. Как сообщило РИА «Новости» на борту 14 человек, двое из них пострадали.

По данным Telegram-канала 112, у пассажира перелом руки, у члена экипажа ушибы и травма грудной клетки.

Самолет не смог набрать высоту во время взлета и ударился о землю при падении. На аэродроме работают спасатели и медики. Свидетели инцидента рассказали, что нескольких человек транспортируют на носилках. По предварительной информации, погибших нет.

«Самолет упал при взлете. В нем находилось 14 человек, из них двое — члены экипажа. Два человека пострадали, у них травмы, они госпитализированы», — сообщили в МЧС агентству ТАСС.