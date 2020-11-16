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    16 ноября 2020, 23:46

    Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Пересвете

    Анастасия Кукова, Марат Сатимов

    По данным Минздрава Московской области в результате пожара в девятиэтажке в Пересвете в Сергиевом Посаде погибли два человека и трое госпитализировано в Дмитровскую больницу и Московской областной центр охраны материнства и детства в Люберцах.
    Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Пересвете

    Об этом «360» сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, одна пострадавшая — в тяжелом. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — сообщили в областном Минздраве.

    Ранее источники редакции сообщали о гибели взрослого человека и ребенка. Сообщалось, что в пламени пожара пострадали четыре человека.