Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Пересвете

По данным Минздрава Московской области в результате пожара в девятиэтажке в Пересвете в Сергиевом Посаде погибли два человека и трое госпитализировано в Дмитровскую больницу и Московской областной центр охраны материнства и детства в Люберцах.

Об этом «360» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, одна пострадавшая — в тяжелом. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — сообщили в областном Минздраве.

Ранее источники редакции сообщали о гибели взрослого человека и ребенка. Сообщалось, что в пламени пожара пострадали четыре человека.