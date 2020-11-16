Ребенок и взрослый погибли при пожаре в Сергиевом Посаде
«Пострадало шесть человек, из них двое погибли. Один взрослый, один ребенок», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.
В следственном отделе по г. Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области сообщили «360» о возбуждении уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам.
«В ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины и пятилетнего мальчика. Еще один ребенок и двое взрослых госпитализированы. На месте происшествия работают следователи. По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат в результате неосторожного обращения с огнем», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
По ее данным, для установления причин и условий случившейся трагедии запланировано проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.
Ранее источник «360» сообщал о пяти пострадавших при пожаре в Пересвете.