Ребенок и взрослый погибли при пожаре в Сергиевом Посаде

В результате пожара, произошедшего в городе Пересвет Сершиево-Посадского района в девятиэтажном жилом многоквартирном доме пострадало шесть человек. Двое из них погибли. Речь идет о ребенке и взрослом. Об этом «360» сообщили в экстренных службах.

«Пострадало шесть человек, из них двое погибли. Один взрослый, один ребенок», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

В следственном отделе по г. Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области сообщили «360» о возбуждении уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам.

«В ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины и пятилетнего мальчика. Еще один ребенок и двое взрослых госпитализированы. На месте происшествия работают следователи. По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат в результате неосторожного обращения с огнем», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее данным, для установления причин и условий случившейся трагедии запланировано проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.

Ранее источник «360» сообщал о пяти пострадавших при пожаре в Пересвете.