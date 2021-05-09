При пожаре в многоквартирном доме в Крыму никто не пострадал

Во время пожара в многоквартирном доме в Крыму никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар произошел в двухэтажном деревянном строении в селе Табачное Бахчисарайского района.

Информация о возгорании поступила в 23:20 (местное время совпадает с московским), уточнили в республиканском управлении МЧС.

Горела кровля по всему периметру здания. Площадь пожара оценивали в 1200 квадратных метров.

Сгоревший дом расположен по адресу: улица Школьная, 35.

За день до этго крупный пожар произошел в подмосковных Мытищах. В автомастерской взорвался баллон с газом, сгорел сварочный цех и стоящая рядом легковушка. Жертвами пожара стали пять человек. Одного пострадавшего доставили в больницу.

Баллоны с кислородом и пропаном, остававшиеся внутри цеха, пролили водой. Больше взрывов не было.

Следователи СК расследуют уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.