Многоквартирный дом загорелся в Крыму

В селе Табачное Бахчисарайского района Крыма загорелась кровля двухэтажного многоквартирного жилого дома. Площадь возгорания оценивается в 1200 квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Пожар произошел в доме № 35 по улице Школьной. Сообщение поступило спасателям в 22:50 по московскому времени.

В МЧС уточнили, что горит деревянное строение. Крыша вспыхнула по всей площади. К ликвидации пожара привлекли 42 человека, задействовано 12 единиц техники.

Других подробностей пока не поступало.

Накануне крупный пожар произошел в Подмосковье. В Мытищах взорвался баллон с газом, после чего начался пожар в автомастерской. Сгорел сварочный цех и легковушка. На пожаре погибли пять человек. Одного доставили в больницу.

Внутри цеха оставались баллоны с кислородом и пропаном. МЧС распространило видео, как пожарные проливали их водой.

Областное управление Следственного комитета расследует уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.