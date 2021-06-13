При пожаре в автосервисе в Москве пострадали 2 пожарных

При пожаре в автосервисе в Керамическом проезде пострадали двое пожарных, сообщил источник «360». Они были госпитализированы.

Как уточнил источник «360», внутри здание произошел взрыв.

Пожар вспыхнул в трехэтажном здании в Керамическом проезде на севере Москвы, вечером воскресенья, 13 июня. Огонь тушат на площади 200 квадратных метров. Пламенем охвачены верхние этажи строения. Рядом с горящим автосервисом расположена еще одна постройка. Сотрудники МЧС пытаются предотвратить распространение огня на нее. Горящее здание будут тушить при помощи пожарного поезда, который уже прибыл на место происшествия, сообщил источник «360».

Причины пожара будут устанавливать пожарные дознаватели после полной ликвидации ЧП.