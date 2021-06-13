Пожарный поезд прибыл для тушения горящего автосервиса в Москве

Горящий автосервис в Керамическом проезде будут тушить при помощи пожарного поезда. Он уже прибыл на место происшествия, сообщил источник «360».

По данным МЧС, площадь возгорания в трехэтажном здании составляет 200 квадратных метров. Данных о пострадавших в ведомство не поступало.

Пожар вспыхнул в трехэтажном здании в Керамическом проезде на севере Москвы. Огонь тушат на площади 200 квадратных метров. Пламенем охвачены верхние этажи строения.

Рядом с горящим автосервисом расположена еще одна постройка. Сотрудники МЧС предпринимают действия, чтобы огонь не перекинулся на нее. Причины возникновения возгорания будут устанавливать пожарные дознаватели после полной ликвидации ЧП.