Происшествия 22 августа 2023, 03:59 Появились кадры со взрывом на Красногорском бульваре в Подмосковье Mash: появилось видео с моментом взрыва на Красногорском бульваре в Подмосковье

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Водитель автомобиля записал на камеру видеорегистратора момент взрыва на Красногорском бульваре в Подмосковье. Видео распространилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что на улице случилась яркая вспышка. Предположительно, после нее обломки дрона упали на жилой дом и припаркованные автомобили.

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Ранее появилось сообщение, что после атаки БПЛА в многоэтажном доме в Красногорске повредилось остекление. Информации о пострадавших пока не поступило.

Московский мэр Сергей Собянин подтвердил новости о попытке украинских националистов атаковать столицу с помощью БПЛА. По его словам, системы противовоздушной обороны сбили два ударных дрона. Один в небе над Красногорском, а другой — в районе Часцов. Он отметил, что на место происшествия оперативно направились сотрудники экстренных служб.