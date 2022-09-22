При крушении судна с мигрантами у берегов Сирии погибли более 30 человек | 360°

Происшествия 22 сентября 2022, 23:36 Поделиться Telegram

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Viber При крушении судна с мигрантами у берегов Сирии погибли более 30 человек Sham FM: жертвами крушения судна с мигрантами у берегов Сирии стали 34 человека YouTube

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Число жертв крушения судна с мигрантами на борту у берегов города Тартус в Сирии возросло до 34 человек, 14 спасены, передала радиостанция Sham FM, ссылаясь на руководство морских портов Сирийской Арабской Республики.

Глава администрации морских портов Самир Кубрусли заявил, что спасательная операция продолжается. Ранее сообщалось о 24 погибших и 13 выживших.

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Судно несколько дней назад вышло из Ливана, на его борту находились сирийцы, ливанцы и палестинцы. Один из выживших рассказал, что пассажиров было порядка 150 человек.

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Аналогичные инциденты происходят на границе Мексики и США. Нелегальные мигранты пытаются перебраться в Америку, но гибнут по дороге. В начале сентября девять человек скончались при попытке пересечь реку Рио-Гранде. Среди погибших оказалась беременная женщина. Всех, кому удалось спастись, задержали пограничники США.

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