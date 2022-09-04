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Мигранты утонули в реке на границе Мексики и США — СМИ

LA Times: минимум 9 мигрантов утонули в реке на границе Мексики и США

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При попытке пересечь реку Рио-Гранде на границе Мексики и США погибли по меньшей мере девять мигрантов. Об этом сообщило издание LA Times.

Как указано в материале, все произошел возле Игл-Пасс (штат Техас) еще 1 сентября. Река разлилась от дождей, за один день уровень воды поднялся более чем на два метра. Из-за этого группа мигрантов не смогла переплыть реку.

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Таможня и пограничная служба США обнаружила шесть тел. Еще три тела обнаружили официальные лица Мексики. Из какой страны или стран были мигранты пока не известно.

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Среди погибших были мужчина и беременная женщина, сообщил член гражданской защиты в мексиканском пограничном штате Коауила. О третьем найденном теле никаких деталей не сообщается.

Американские бригады, как указано в статье, спасли из реки 37 человек и задержали еще 16. Власти Мексики взяли под стражу 39 мигрантов, отметили «Известия».

Мексика

США

Мигранты

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