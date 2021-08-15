При крушении Бе-200 в Турции погиб известный летчик Евгений Кузнецов

При крушении самолета-амфибии Бе-200 в Турции погиб известный российский летчик Евгений Кузнецов. Он был главным героем фильма «Форсаж. Возвращение» (2016). Кузнецов считался одним из лучших летчиков МА ВМФ.

Об этом ТАСС сообщила главный режиссер дирекции документального кино АО «Первый канал», создательница фильма Наталья Гугуева.

«Да, он погиб. Это подтвердили и его родные», — сказала она.

Российская амфибия Бе-200 упала в горах в районе города Кахраманмараш. Он вылетел из города Адана на тушение пожаров в районе Ылыджа. Это первый потерянный самолет такого типа за всю историю эксплуатации самолетов этого типа.

Полковник Евгений Кузнецов был учеником легендарного летчика Тимура Апакидзе, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». Он командовал авиационным полком Северного флота и испытывал Бе-200 в условиях Арктики.

В последние годы Кузнецов служил в Ейске в центре боевого применения и переучивания летного состава.

Ранее стало известно, что при крушении самолета погибли трое турок и пятеро россиян. Трое из них оказались жителями Кубани.