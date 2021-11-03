Жертвами катастрофы с самолетом Ан-12 в Иркутской области стали семь человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее агентство со ссылкой на источник передавало о двух погибших и пяти выживших.

В среду, 3 ноября, самолет Ан-12 пропал с радаров. Он летел из Якутска в Иркутск. Позже стало известно, что лайнер рухнул в Иркутской области. Это произошло в районе села Пивовариха.

«Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров», — рассказал ТАСС представитель Сибирского авиационно-поисковом спасательного центра.

Спасатели уже нашли его местоположение. Самолет после падения загорелся, огонь уже удалось потушить. Об этом написало РИА «Новости».

По предварительным данным, на борту находились семь человек: два пилота и пять других людей. Уже названы возможные причины крушения лайнера — ошибка в пилотировании или сбой в работе техники.

Источник агентства уточнил, что самолет принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно». Он доставлял продукты на Чукотку, отметил ТАСС. Все причины и обстоятельства произошедшего сейчас уточняются.