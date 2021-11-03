Спасатели нашли место падения Ан-12 под Иркутском

Спасатели уже обнаружили место, где упал самолет Ан-12 в Иркутской области. Сейчас воздушное судно горит. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. Происходит загорание самолета», — рассказал собеседник агентства.

ТАСС передал, что площадь пожара в районе крушения Ан-12 составляет 300 квадратных метров.

Днем 3 ноября появилось информация о том, что выполнявший рейс Якутск — Иркутск Ан-12 пропал с радаров. Потом стало известно о крушении лайнера.

Информация о числе погибших и пострадавших разнится. Агентство написало о двух погибших. По данным агентства, судьба еще пяти человек остается неизвестной. По сведениям «Интерфакса», два пилота погибли, еще пять человек выжили, им оказывают медицинскую помощь.

По предварительной информации, катастрофа могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотирования.