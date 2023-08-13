Эксклюзив 13 августа 2023, 20:09 Превышений не выявили. Минэкологии проверило качество воздуха в Раменском, где горел склад Минэкологии Подмосковья: превышений ПДК загрязняющих веществ в Раменском нет Telegram-канал главы Раменского городского округа Николая Ханина

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Специалисты Минэкологии Московской области провели исследования состояния атмосферного воздуха в Раменском, где 13 августа случился пожар на складе. В результате анализов превышений ПДК загрязняющих веществ не выявили, рассказали «360» в пресс-службе министерства.

В Минэкологии напомнили, что пожар локализовали, на месте ЧП отсутствует характерный для горения продуктов запах.

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Исследования воздуха провели по 16 загрязняющим веществам, среди которых диоксид азота, оксид азота, аммиак, оксид углерода, диоксид серы, сероводород, бензол, толуол, этилбензол, о-ксилол, стирол, фенол и другие.

«По результатам измерений, проведенных в 0,3 километра от возгорания по адресу: город Раменское, микрорайон Раменье, улица Егорьевская, дом 37, превышений установленных нормативов предельно допустимых максимально разовых концентраций не зафиксировано», — уточнили в министерстве.

Превышения ПДК не зафиксировали и на ближайших постах контроля качества воздуха на улицах Гурьева и Крымской, а также на Комсомольской площади.

Сигнал о возгорании на складе поступил на пульт дежурного 13 августа около полудня. По словам замглавы городского округа Олега Раевского, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности во время проведения сварочных работ.