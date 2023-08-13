Эксклюзив 13 августа 2023, 14:04 «Нарушение техники безопасности». Власти Раменского округа назвали причину пожара на складе Замглавы Раменского округа Раевский: при пожаре на складе никто не пострадал

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Во время пожара на складе в Раменском никто не пострадал, заявил «360» замглавы администрации городского округа Олег Раевский. По его словам, загорелось здание площадью 30 на 60 метров, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Замглавы администрации рассказал, что службы получили сообщение о задымлении в 11:55.

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«При прибытии служб было установлено, что происходит возгорание склада площадью 60 на 30 метров, складировалась готовая пластиковая продукция. На место прибыло 11 автоцистерн пожарной службы, две автолестницы, два экипажа ГИБДД, один расчет реанимобиля и четыре автомобиля раменского управления полиции», — отметил Раевский.

По его словам, сейчас на месте происходит локализация пожара.

«По уточненным данным, на сегодняшний, на этот момент пострадавших и погибших нет. Причина возгорания — нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ», — уточнил Олег Раевский.

В МЧС рассказали, что площадь пожара на складе в Раменском увеличилась до 2700 квадратных метров. Ранее спасатели отмечали, что существует риск распространения пламени на соседнее здание.