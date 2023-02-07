Происшествия 07 февраля 2023, 12:45 Представителей Украины уличили в выносе ценностей из музея Херсона Сальдо заявил, что власти Украины вывозят ценности из Литературного музея Херсона РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Украины вывозят ценности из Херсонского литературного музея. Такое заявление сделал врио главы региона Владимир Сальдо. Он описал ситуацию в эфире местной телерадиокомпании «Таврия».

«У меня есть информация, что они начали вывозить ценности из Литературного музея», — сказал Сальдо.

Реклама

При этом он не указал источник, из которого получил эти сведения.

Реклама

Среди вывезенных из Литературного музея вещей Сальдо отметил картину, на которой изображен вид старого Херсона. Врио главы региона с российской стороны предположил, что таким образом представители Украины показали, что готовятся к сдаче контроля над городом союзным силам.

Херсонская область включена в состав РФ по итогам осеннего референдума. Такое же голосование проводилось в Запорожской области, а также в ДНР ЛНР. Согласно заявлениям российских властей, подавляющая часть участников референдума высказалась за вступление в состав РФ.