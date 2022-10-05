Песков объяснил, в каких границах Донбасс присоединился к России | 360°

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Песков объяснил, в каких границах Донбасс присоединился к России

Представитель Кремля Песков объяснил, в каких границах Донбасс присоединился к России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в состав России вошли те территории Донбасса, Херсонской и Запорожской области, где действовали военно-гражданские администрации. Об этом написал ТАСС.

«Почитайте указ. Там есть юридическая формулировка. В целом, конечно, там речь идет о территории, в которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия [в состав России]», — сказал он.

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Песков уточнил, что определенные территории российская сторона намерена возвратить.

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«Мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией», — заключил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что адаптация новых российских регионов — это тяжелый путь. По словам Пескова, его нужно пройти спокойно и методично.

Договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России российский президент Владимир Путин и главы этих регионов подписали 30 сентября в Кремле. При этом пресс-секретарь Путина отметил, что новые субъекты стали частью РФ де-юре 5 октября.

Дмитрий Песков

Референдумы о присоединении к России

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