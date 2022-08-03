Представитель Ozon рассказал о компенсациях продавцам и покупателям товаров сгоревшего в Истре склада

Пожар охватил только один из блоков склада Ozon в селе Петровское городского округа Истра. Там находились камеры хранения и проводили приемку товаров. Об этом «360» заявила директор по коммуникациям интернет-ретейлера Мария Заикина.

Она подчеркнула, что параллельно с эвакуацией сотрудников компания предупредила своих продавцов, что приемки на сгоревшем складе сегодня не будет. Всех направили на другие объекты.

«Если товары продавцов, которые хранили на складе пострадали, то у нас есть прозрачные правила взаимодействия по компенсациям. Также мы сообщили клиентам, чьи товары отправились с этого склада, что их или не доставят или привезут с задержкой. Если доставить заказ не получится, то покупателям моментально вернут деньги», — заявила Заикина.

Она подчеркнула, что весь процесс по компенсации за непоставленные товары у Ozon автоматизирован.

Пожар на складе компании Ozon произошел в среду, 3 августа. По последним данным МЧС, пламя распространилось на площади в 50 тысяч квадратных метров. Обрушилась кровля и часть стены. Всех сотрудников склада эвакуировали. Пострадали при происшествии 11 человек, из которых двух госпитализировали. Пожарные продолжают борьбу с огнем. К тушению уже привлекли авиацию.