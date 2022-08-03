Представитель Ozon рассказал, как начался пожар на складе в Истре

Возгорание на складе Ozon в Истре произошло в одном из блоков. В нем расположены камеры хранения товаров и производится приемка товаров от продавцов, сообщила «360» директор по коммуникациям компании Мария Заикина.

По ее словам, возгорание возникло в начале 12:00. Главным приоритетом была эвакуация людей. Процедуру провели быстро, потому что в компании уделяют большое внимание безопасности — проводят учебные эвакуации.

«Людей вывели из здания оперативно. Сейчас мы организуем дополнительные трансферы, чтобы людей перевезти в Москву. Обычно трансфер приезжает к концу смены, когда люди заканчивают работу», — добавила она.

Заикина уточнила, что параллельно с эвакуацией Оzоn предупредил, что приемку товаров осуществлять сегодня не сможет. Сейчас идет их перераспределение по другим складам и объектам.

«Если товары продавцов, которые хранили на складе, пострадали, то у нас есть прозрачные правила взаимодействия, мы это компенсируем. Также уведомили клиентов, чьи заказы ехали с этого склада, что их заказы могут быть не доставлены либо доставлены с задержкой. Если у нас не получится доставить какие-то заказы, то мы моментально возвращаем деньги», — заключила она.

По последним данным, площадь пожара на складе составляет 50 тысяч квадратных метров. Пострадали 11 человек — такую информацию представили в МЧС.

На месте пожара два вертолета Ка-32 совершили уже 20 сбросов воды общим объемом 100 тонн. Кроме того, приведен в готовность вертолет Ми-8 МЧС России.