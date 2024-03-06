Происшествия 06 марта 2024, 16:24 Представитель избиркома погибла при взрыве в Бердянске СК: в результате взрыва в Бердянске погибла член избиркома Пресс-служба Следственного комитета

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В Бердянске произошел взрыв, жертвой которого стала член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Запорожской области.

По версии следствия, под припаркованный на улице Герцена автомобиль женщины заложили бомбу утром 6 марта. Когда хозяйка машины села в нее, взрывное устройство сработало. Раненая умерла в больнице.

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По факту происшествия возбудили уголовное дело по статьям о теракте (205 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (222.1 УК РФ). Следователи и криминалисты работают на месте, уже допросили очевидцев и назначили судебные экспертизы.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале назвал взрыв спланированным терактом. Он уточнил, что погибшей было 55 лет, она преподавала в городском Центре детского творчества и трудилась на благо региона, была женой и матерью.

«Она была членом избирательной комиссии, и это спланированный террористический акт, попытка запугать. Они надеются помешать нашему законному волеизъявлению, что невозможно», — прокомментировал Балицкий.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал, что им окажут всю возможную помощь.

Автомобиль в Бердянске также взорвался возле многоэтажки 8 июня. Тогда никто не пострадал. Тем не менее следователи возбудили уголовное дело о теракте.