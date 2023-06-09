Происшествия 09 июня 2023, 15:57 Дело о теракте возбудили после взрыва автомобиля в Бердянске СК: по факту взрыва автомобиля в Бердянске возбудили дело о теракте

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Уголовное дело о теракте возбудили после взрыва автомобиля в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по региону.

«Устанавливаются обстоятельства взрыва автомобиля. <…> Следственным отделом по городу Бердянск <…> возбуждено уголовное дело по факту взрыва», — уточнили в ведомстве.

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По версии следствия, вечером 8 июня у многоквартирного жилого дома на улице Морозова города Бердянска взорвался автомобиль.

Правоохранители устанавливают причастных к совершению теракта, назначили судебные экспертизы.

После взрыва машина загорелась. По сведениям председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, при происшествии никто не пострадал. На фотографиях, которые он опубликовал в своем Telegram-канале, хорошо видно, что от авто остался только обгоревший остов.