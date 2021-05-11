Председатель Мособлдумы выразил соболезнования Казани после стрельбы в школе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов выразил соболезнования Татарстану после стрельбы в казанской школе №175. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Игорь Брынцалов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших во время стрельбы в казанской школе.

«Ужасная трагедия произошла в Казани. Любое подобное событие — всегда шок, но погибли дети — это высшая степень жестокости. Нельзя допускать таких происшествий впредь. Уже не раз поднимался и вопрос психолого-воспитательной работы и безопасности в образовательных учреждениях, и усиления контроля за оборотом гражданского оружия», — сказал Брынцалов.

Стрельба произошла в школе №175 в Казани 11 мая. В здание зашел вооруженный человек и начал стрелять в людей. На данный момент подтверждена информация о 21 пострадавшем и девяти погибших, большая часть из которых — дети. Стрелка задержали, это 19-летний местный житель. 12 мая в Татарстане объявили днем траура.