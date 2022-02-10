Предполагаемому виновнику массового ДТП на Рублевке избрали меру пресечения

Предполагаемому виновнику массового ДТП на Рублевском шоссе, в результате которого пострадали четыре человека, назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили АГН «Москва».

Подозреваемому по делу о ДТП с девятью машинами суд назначил запрет определенных действий до 8 апреля 2022 года. Агентство не уточнило имени фигуранта. ТАСС ранее со ссылкой на источник называл предполагаемым виновником аварии миллиардера Алексея Шепеля.

ДТП с участием восьми легковушек и грузовика произошло на пересечении улицы Красных Зорь и Рублевского шоссе в Москве днем 8 февраля. Четверо пострадали, их госпитализировали, среди них водитель такси, которого эвакуировали в больницу вертолетом. В столичном ГИБДД сообщали, что виновником аварии мог стать водитель Mercedes, который не справился с управлением и протаранил несколько автомобилей. СМИ писали, что он мог потерять сознание за рулем. По результатам медосвидетельствования алкоголя в его крови не обнаружили.