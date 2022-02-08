«Потерял сознание за рулем». Главное о произошедшем на Рублевке масштабном ДТП

Днем 8 февраля на западе Москвы произошло крупное ДТП, в котором пострадали четыре человека. Одну из легковых машин в прямом смысле растерло в порошок. Что известно о ДТП к этом часу — в материале «360».

На пересечении улицы Красных Зорь и Рублевского шоссе в Москве в районе 15:00 столкнулись грузовик и восемь легковых машин. Прибывшие на место аварии сотрудники правоохранительных органов установили, что виновником ДТП стал водитель автомобиля Mercedes.

«Предварительно водитель автомобиля Mercedes, двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и совершил столкновение с впереди идущими транспортными средствами», — сообщили в пресс-службе МВД по городу.

Авария спровоцировала в городе транспортный коллапс. Из-за ДТП автобусы маршрутов 11, 16, 45, 127, 135, 178, 610, 612, 688 и 733 некоторое время двигались с увеличенным интервалом. В связи с этим Дептранс Москвы призвал водителей корректировать свой маршрут с учетом данных обстоятельств.

«Движение в сторону области осуществляется по одной полосе из трех. Рекомендуем объезжать данный участок по Кутузовскому проспекту и МКАД», — написало ведомство у себя в Telegram-канале.

Восстановить движение транспорта спасателям удалось только к 16:00. В общей сложности в жутком ДТП пострадали четыре человека. Трое из них оказались заблокированными в автомобилях. Освободить их удалось только при помощи спасателей. При этом один из пострадавших находился в крайне тяжелом состоянии. Прибывшая на место ЧП бригада скорой помощи диагностировала у него перелом костей таза. Эвакуировать всех пострадавших в больницу медикам удалось только при помощи санитарного вертолета.

Журналистам издания «Московский Комсомолец» удалось получить кадры первых минут ДТП. На видео показано, как спасатели разбирают завалы и пытаются вытащить пострадавших из заблокированных автомобилей.

Был удар. Больше не помню

Источник ТАСС в правоохранительных органах российской столицы сообщил, что водителем автомобиля Mercedes был российский миллиардер, строительный магнат и владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель. Олигарх ехал по Рублевскому шоссе домой из Москва-Сити.

«Я ехал из Сити в сторону дома, по Рублевке. Был удар. Больше ничего не помню», — привело его слова издание «Московский Комсомолец» в Telegram.

Строительного магната отвезли в 67-ю больницу Москвы. Шепеля поместили в реанимацию. Медики диагностировали у него инфаркт.

«Я сейчас в реанимации, состояние тяжелое, у меня инфаркт», — процитировало его РИА «Новости» Недвижимость.

Алкоголь не обнаружен

Медосвидетельство, проведенное сотрудниками правоохранительных органов, позже покажет, что алкоголя в крови пострадавшего бизнесмена не было. По данным Telegram-канала 112, в распоряжении которого оказался момент жуткой аварии, миллиардер Шепель потерял сознание за рулем. Из-за этого он не справился с управлением и протаранил машины в соседней полосе.

Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Правоохранительные органы российской столицы намерены принять процессуальное решение по факту произошедшего ДТП на Рублевском шоссе.

Алексей Шепель — кандидат экономических наук, мастер спорта по дзюдо, имеет троих детей. Предприниматель является владельцем девелоперской компании S. Holding, созданной в 1999 году. Она занимается строительством жилья и коммерческой недвижимости. По версии журнала «Финанс», Алексей Шепель занимает 197-е место среди 700 русских рублевых миллиардеров.

Ранее Шепель выдвигался кандидатом в депутаты в Госдуму от партии «Справедливая Россия». Кроме того, некоторое время он работал помощником депутата Галины Хованской. Как написало издание Forbes, Шепель также является одним из разработчиков федерального закона «О реновации».