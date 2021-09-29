Предполагаемого педофила, который домогался до девочки в Домодедове, задержали

Подмосковные полицейские задержали мужчину, который пытался затащить за гаражи восьмилетнюю девочку. Им оказался ранее судимый уроженец Ярославской области.

Задержание произвели после оперативно-розыскных мероприятий, рассказала ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Задержан мужчина, который у одного из домов, расположенных на улице Восточной, под предлогом оказания ему помощи, заговорил с девочкой 2012 года рождения и пытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — подчеркнула она, добавив, что совершить задуманное злоумышленнику помешали очевидцы.

К ребенку, уточнили в региональном главке, приставал ранее неоднократно судимый 51-летний мужчина из Ярославской области. В ближайшее время его передадут следователям.