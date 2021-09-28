Погоня за предполагаемым педофилом в Домодедове попала на видео

В Домодедове местные жители пустились в погоню за предполагаемым педофилом, который пытался затащить восьмилетнюю девочку в гаражи. За мужчиной они гнались на такси.

Кадры преследования попали в распоряжение «360». Камера запечатлела бегущего мужчину в темной одежде, свернувшего во двор от ехавшей за ним машины.

Ребенка у неизвестного отбила семейная пара, рассказав о случившемся в социальных сетях. Якобы девочку он пытался затащить в гаражи и там изнасиловать. Она кричала, но вырваться у школьницы не получилось. На шум прибежал водитель такси. Возможно, именно он устроил погоню за возможным педофилом.