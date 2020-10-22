Православная гимназия загорелась под Ярославлем

Спасатели эвакуировали 34 человека, в том числе 33 ребенка, из ярославской гимназии из-за пожара. Возгорание удалось локализовать.

«В 01:17 22.10.2020 поступила информация о пожаре в населенном пункте Новоалексеевка городского округа Переславль-Залесский, дом 7», — сообщили в экстренных службах региона.

Огонь распространился по одноэтажному кирпичному зданию кадетского корпуса в частном образовательном учреждении «Православная классическая гимназия — пансион Свято-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка». Сейчас возгорание локализовано на площади 272 квадратных метров.

В тушении огня принимают участие 29 человек и 12 единиц техники, из них от МЧС — 11 спасателей и три единицы техники.

Ранее стало известно о смерти двух человек в ночном пожаре под Сызранью. Огонь охватил частный дом, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На борьбу с пожаром спасателям понадобилось более полутора часов. Лишь в 01:00 по местному времени они объявили о ликвидации огня в частном доме.