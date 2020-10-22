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    22 октября 2020, 07:46

    Два человека заживо сгорели в ночном пожаре под Сызранью

    Александра Ломейко

    В Самарской области загорелся частный жилой дом. В огне, который охватил площадь в 200 квадратных метров, погибли два человека.
    Два человека заживо сгорели в ночном пожаре под Сызранью

    Информация о пожаре в селе Малячкино Шигонского района поступила поздно вечером 21 октября, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Пламя полыхало в частном доме по улице Набережной.

    «На месте пожара погибли два человека», — уточнили в ведомстве.

    С огнем пожарные боролись около полутора часов. В 01:00 они объявили о ликвидации открытого горения на 200 «квадратах».

    Для тушения возгорания привлекли 314 человека и 14 единиц техники. Причина случившегося устанавливается.

    Накануне в Татарстане произошел взрыв газа в жилом доме. Ударной волной выбило стекла, перегородка между двумя квартирами оказалась разрушена. Пострадал один человек. Его уже отпустили их больницы домой.