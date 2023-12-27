Криминал 27 декабря 2023, 03:33 Число тяжких преступлений среди мигрантов выросло в 2023 году Глава СК Бастрыкин: в 2023 году выросло число преступлений среди мигрантов РИА «Новости»

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте числа особо тяжких преступлений среди мигрантов в 2023 году. Об этом он рассказал на совещании, посвященном предварительным результатам годовой работы территориальных подразделений. Материалы с мероприятия опубликовали на сайте СК РФ.

«Бастрыкин озвучил данные о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, отметив увеличение числа особо тяжких деяний. В связи с этим ведомством принимаются активные меры», — отметили в ведомстве.

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По информации СК России, в 2023 году следственные подразделения расследовали 136 тысяч преступлений, 68 тысяч из которых — тяжкие или особо тяжкие.

Ранее трех мигрантов осудили за участие в схеме сбыта наркотиков в Тюменской области. Фигуранты организовали группу для распространения запрещенных веществ. Очередную партию с наркотиками они унесли из тайника в Курганской области. Во время обысков у подозреваемых нашли 500 граммов героина. В итоге двое злоумышленников получили по девять лет заключения под стражу, а третий — 11 лет.