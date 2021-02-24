В среду, 24 февраля, в Москве водитель Lexus RX 300 сбил пешехода. По данным сайта «Московский комсомолец», за рулем сидела 25-летняя правнучка маршала Советского Союза Георгия Жукова. Пострадавший госпитализирован.

Авария произошла 23 февраля на северо-востоке Москвы по адресу: улица Академика Королева. Под машину попал 20-летний житель Подмосковья. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Вероятно, девушка его не заметила. Но точную причину произошедшего будут выяснять сотрудники ГИБДД.

По предварительной информации, пострадавший госпитализирован с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

Во вторник вечером в Улан-Удэ водитель насмерть сбил двух подростков 17 лет. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. Машина двигалась с большой скоростью, и дети не успели среагировать. В результате мужчина оставил свой автомобиль на месте происшествия и скрылся. Сотрудники правоохранительных органов его оперативно задержали. Известно, что ранее водитель был судим. Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.