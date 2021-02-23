Водитель сбил насмерть двух подростков и скрылся. Видео

Во вторник вечером в Улан-Удэ водитель насмерть сбил двух подростков. Он оставил свой автомобиль на месте происшествия и скрылся. Сейчас его уже задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Смертельное ДТП произошло в Железнодорожном районе Улан-Удэ возле пешеходного перехода.

«По предварительным данным, сегодня, около 18:20, на улице Революции 1905 года водитель автомобиля Lexus совершил наезд на двух пешеходов. После чего с места ДТП скрылся», — передало РИА «Новости» слова представителя пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что от полученных травм пешеходы скончались на месте. Погибшие — мальчик и девочка 2004 года рождения. Недавно стало известно, что полицейские задержали предполагаемого водителя иномарки — мужчину 1983 года рождения. Ранее он был уже судим. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В социальных сетях появилось видео с места происшествия. На нем видно, что дети только начали переходить дорогу, как их на огромной скорости сбила машина. Подростки переходили дорогу на пешеходном переходе. Можно заметить, что по сторонам они смотрели, но иномарка двигалась слишком быстро, чтобы вовремя среагировать.