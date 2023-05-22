Эксклюзив 22 мая 2023, 07:19 Правительственный автомобиль в центре Москвы попал в ДТП Автомобили Volvo и Aurus столкнулись на проспекте Мира в центре Москвы РИА «Новости»

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В Центральном административном округе Москвы столкнулись два легковых автомобиля. Источник «360» сообщил, что один из них — правительственный.

Авария случилась утром 22 мая на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Столкнулись Volvo и Aurus, на последнем заметили правительственный госномер. Спасатели убедились, что никто не пострадал, разлива топлива удалось избежать. На место приехали сотрудники Госавтоинспекции.

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На северо-востоке столицы электробус столкнулся с автобусом, пострадали две женщины. Одну из них госпитализировали с переломом челюсти, другую — голени.