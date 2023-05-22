Эксклюзив 22 мая 2023, 06:45 Автобус столкнулся с электробусом на северо-востоке Москвы ДТП с автобусом и электробусом случилось на проспекте Мира в СВАО Москвы, пострадали двое РИА «Новости»

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В Северо-Восточном административном округе Москвы случилось ДТП с участием общественного транспорта. На проспекте Мира столкнулись автобус и электробус, два человека пострадали. Об этом сообщил источник «360».

Авария произошла около 23:00 на проспекте Мира. Столкнулись автобус №244 и электробус №Т76. Пострадали две женщины. Одну из них госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева с переломом челюсти, другую — в городскую клиническую больницу имени А. К. Ерамишанцева с переломом голени.

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