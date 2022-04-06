Позиции российских пограничников в Курской области обстреляли из минометов

В Суджанском районе Курской области 5 апреля попытались обстрелять позиции российских пограничников из минометов. Об этом сообщил курский губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет. Ночь прошла спокойно, без происшествий», — добавил глава региона.

Он попросил жителей сохранять спокойствие. Старовойт заверил, что власти Курской области круглосуточно находятся на связи и координируют действия с пограничным управлением по региону и Министерством обороны РФ.

«Наша армия и спецслужбы способны противостоять любой угрозе», — резюмировал губернатор.

Ранее украинские военные нанесли удар по терминалу хранения топлива в Белгороде. После атаки двух вертолетов загорелись восемь резервуаров с горючим. Через два дня взрыв раздался в Томаровке Белгородской области. Из-за разлетевшихся обломков улицу оцепили. Жертв и разрушений нет.