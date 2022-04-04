Авиаудар по нефтебазе Белгорода, пытки россиян и новые данные по биолабораториям на Украине. Неделя в фотогалерее

В Сети распространилось видео с пытками российских военнопленных, снятое украинскими солдатами. Их действия сразу назвали военным преступлением. Российские военные, продвигаясь вглубь украинской территории, находят новые секретные документы о биолабораториях на Украине. Украинские военные нанесли ракетный удар по терминалу хранения топлива в Белгороде. Об этих и других событиях с 28 марта по 3 апреля — в фотогалерее «360».

Пытки пленных российских военных

На разлетевшихся по Сети кадрах украинские военные пытают пленных российских солдат. Связанным людям простреливают ноги, а после этого оставляют истекать кровью.

В ООН призвали к полному расследованию ситуации. В организации проверяют все опубликованные материалы, которые сочли «вызывающими серьезную обеспокоенность».

Власти Украины отказались соблюдать положения Женевской конвенции при обращении со взятыми в плен российскими военными. Об этом они уведомили британское правительство.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин приказал провести тщательное расследование преступления и выяснить все обстоятельства, чтобы по закону наказать ответственных.

Новые данные по биолабораториям

Российские военные, продвигаясь вглубь украинской территории, находят секретные документы. В распоряжении Минобороны России уже оказались данные о разработке биологического оружия в рамках военной американской программы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва обладает данными, о сети биолабораторий вокруг России. Они работают над проектами нового вида биооружия, которое направлено против определенных этносов. Финансированием этих организаций занимается Пентагон.

Опубликованы также фамилии должностных лиц из Штатов, которые участвовали в создании компонентов биологического оружия. Важную роль в их работе сыграл сын президента США Хантер Байден.

Взрывы под Белгородом и авиаудар по нефтебазе

В воскресенье, 3 апреля, в населенном пункте Томаровка Белгородской области, который граничит с Украиной, произошел взрыв с разлетанием обломков. Улицу сразу оцепили. Разрушений и жертв нет, сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев.

Утром 1 апреля украинские военные нанесли ракетный удар по терминалу хранения топлива в Белгороде. Атаку провели с двух вертолетов. После этого загорелось восемь резервуаров с горючим. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Переговоры в Стамбуле

Очередной раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона впервые заявила о готовности обсудить возможное соглашение с Россией на определенных принципах.

О прогрессе в переговорах России и Украины также заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. На это указывает тот факт, что украинская сторона поняла, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены, отметил министр.

Референдум в Южной Осетии

Южная Осетия в ближайшее время намерена предпринять юридические шаги на пути объединения с России. Такое заявление сделал президент республики Анатолий Бибилов. В республике намерены провести референдум, на котором осетинский народ решит вопрос о вхождении в состав России.

Так республика, по словам властей, вернется на свою историческую родину. Специалисты уверены в правильности этого решения, поскольку осетин и россиян действительно многое объединяет — это и общие предки, и культура, и вера, и экономика.

Российский газ за рубли

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе на рубли поставок газа в недружественные страны. Указ вступил в силу 1 апреля. Глава государства отметил, что в случае отказа действие контрактов приостановят.

Многие европейские компании отказались оплачивать поставки российского газа в рублях. Но, по мнению экономистов, отказ обернется катастрофой для многих стран. Например, Германии отсутствие поставок газа грозит финансовыми потерями и забастовками.