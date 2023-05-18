Эксклюзив 18 мая 2023, 06:55 Пожилая женщина-инвалид погибла при пожаре в центре Москвы Женщина-инвалид погибла при пожаре в квартире на улице Сергия Радонежского в Москве

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В квартире на улице Сергия Радонежского в Центральном административном округе Москвы случился пожар. В очаге возгорания нашли погибшую женщину-инвалида, сообщил источник «360».

Вызов в экстренные службы поступил около полуночи. Со второго этажа семиэтажного дома шел дым. В квартире, где произошел пожар, могла находиться хозяйка — пожилая женщина-инвалид. Огонь распространился по комнате и коридору трехкомнатной квартиры на площади 40 квадратных метров, его тушили в течение получаса.

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В очаге возгорания спасатели нашли погибшую. С этажей выше спасли двух жильцов.

Крупный пожар произошел в Пензе на улице Совхоз Победа. Огонь в кирпичном ангаре тушили силами 42 человек, он охватил территорию в 500 квадратных метров. По предварительной информации, за медицинской помощью никто не обращался. Причину возгорания определят специалисты.