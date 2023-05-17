Происшествия 17 мая 2023, 22:21 Пожар площадью 500 квадратных метров произошел в Пензе

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Масштабный пожар произошел в Пензе на улице Совхоз Победа. Там загорелся кирпичный ангар. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС.

Огонь распространился на площади 500 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 42 человека личного состава и 10 единиц спецтехники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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Ранее пожар произошел в Санкт-Петербурге. В Адмиралтейском районе пламя охватило двухкомнатную квартиру.