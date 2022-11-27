Происшествия 27 ноября 2022, 14:10 Пожилая супружеская пара заживо сгорела при пожаре в Солнечногорске СК начал проверку после пожара в Солнечногорске, в котором погибли 2 человека РИА «Новости»

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В Солнечногорске при пожаре в частном доме погибла пожилая супружеская пара. Следователи начали проверку по факту случившегося, сообщила пресс-служба СК РФ по Московской области в своем Telegram-канале.

Тела пенсионеров нашли при тушении и осмотре загоревшегося здания. Известно, что погибшие муж и жена 1947 года рождения.

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На месте происшествия работают следователи. Они опрашивают родственников пожилой пары и запланировали назначение необходимых экспертиз.

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Предварительной причиной возгорания в подмосковном главке СК назвали неисправную электропроводку. По результатам проведенной проверки примут процессуальное решение.

Источник «360» уточнил, что пожар произошел рано утром 27 ноября в поселке Красный Воин. Загорелся дом № 17 на Лесной улице.