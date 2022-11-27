27 ноября 2022, 12:41
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Солнечногорске
Источник «360»: смертельный пожар произошел в частном доме в Солнечногорске
Два человека погибли при пожаре в частном доме в поселке Красный Воин в городском округе Солнечногорск, сообщил источник «360». ЧП произошло рано утром 27 ноября.
Информация о возгорании поступила спасателям в 06:25. Пожар охватил дом № 17 на улице Лесной. В результате происшествия скончались два человека. Все обстоятельства и причины ЧП уточняются.
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В региональном ГУ МЧС уточнили, что в 07:15 огнеборцы смогли локализовать пожар на площади 60 квадратных метров. В 08:08 объявили ликвидацию открытого горения.
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На месте работали 11 спасателей и три единицы техники.
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