При тушении пожара в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге погиб пожарный. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах сообщило РИА «Новости». Также со ссылкой на источник об этом написал ТАСС.

В экстренных службах рассказали, что погибший — командир отделения пожарно-спасательной части.

«Ранее с ним была утрачена связь», — отметил источник ТАСС.

Еще двое пожарных получили получили ожоги 40-50% тела, уточнил собеседник агентства.

По последним данным, горит четвертый этаж по всей площади, произошло обрушение кровли и межкомнатных перекрытий. Площадь пожара составляет 4000 квадратных метров.

На месте работают более 300 человек личного состава и 69 единиц техники МЧС. К вылету для тушения пожара готовится вертолет Ка — 32 МЧС России. По последней информации, спасателей вывели из здания из-за угрозы его обрушения. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Информация о пожаре на «Невской мануфактуре» на Октябрьской набережной в Петербурге поступила в экстренные службы города в 12:35. Огонь распространился на четвертом и пятом этажах. Пожару присвоен пятый ранг сложности.