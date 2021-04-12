Крупный пожар начался на «Невской мануфактуре» в Петербурге

Пожар на двух этажах здания фабрики «Невская мануфактура» произошел в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС по городу.

Сообщение о ЧП на Октябрьской набережной, в доме 50, поступило в экстренные службы города в 12:35. По предварительным данным, пожар случился в производственном здании размерами 35 на 50 метров, на четвертом и пятом этажах, написало РИА «Новости». Площадь пожара — 1500 квадратных метров.

Пожару присвоен третий номер опасности. Огонь тушат 32 человека и восемь единиц техники. Информации о пострадавших пока не поступило.

Фабрика появилась в 1841 году. Ее создал английский купец Джеймс Торнтон. В 1918 году ее национализировали и законсервировали. Спустя три года предприятие возобновило работу и было переименовано в государственную фабрику шерстяных изделий «Красный ткач» треста «Петротекстиль». С 1992 года называется ОАО «Невская мануфактура». Фабрика частично работает по профилю, но большинство площадей сдается в аренду.