Эксклюзив 27 февраля 2023, 11:19 Пожарный поезд вызвали к месту возгорания склада в Москве Спасатели вызвали пожарный поезд к месту возгорания в складе на Перовской улице в Москве РИА «Новости»

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Площадь возгорания в двухэтажном складе на Перовской улице в Москве увеличилась до 150 квадратных метров, спасатели вызвали на тушение пожарный поезд. Об этом «360» сообщили в экстренных службах.

В результате пожара у ангара обрушилась кровля. Рядом находится здание автосервиса, поэтому существует риск перехода огня.

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Также МЧС рассматривает вероятность вызова авиации к тушению пожара.

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