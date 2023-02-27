27 февраля 2023, 11:19
Пожарный поезд вызвали к месту возгорания склада в Москве
Спасатели вызвали пожарный поезд к месту возгорания в складе на Перовской улице в Москве
Площадь возгорания в двухэтажном складе на Перовской улице в Москве увеличилась до 150 квадратных метров, спасатели вызвали на тушение пожарный поезд. Об этом «360» сообщили в экстренных службах.
В результате пожара у ангара обрушилась кровля. Рядом находится здание автосервиса, поэтому существует риск перехода огня.
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Также МЧС рассматривает вероятность вызова авиации к тушению пожара.
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