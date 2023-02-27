Эксклюзив 27 февраля 2023, 10:52 Склад загорелся на востоке Москвы Двухэтажный склад загорелся на Перовской улице в Москве РИА «Новости»

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Двухэтажный склад вспыхнул на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло по улице Перовской, дом 1Е. На место выехали сотрудники МЧС.

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По предварительной информации, загорелось здание площадью 10 на 20 метров. Рядом с местом пожара расположен автосервис, есть угроза перехода огня.

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Здание склада является металлическим, горение открытое. Произошло обрушение крови на площади 20 квадратных метров.