05 марта 2024, 10:26
Пожарный поезд отправили к нефтебазе в Губкине после атаки БПЛА
«112»: при атаке БПЛА на нефтебазу в Губкине никто не пострадал
На нефтебазе в Губкине в Белгородской области произошло крупное возгорание после атаки беспилотника. К тушению привлекли пожарный поезд. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил Telegram-канал «112».
Канал показал место происшествия. Дрон серьезно повредил один резервуар нефтебазы. Началось возгорание. Уцелевшую конструкцию охватил открытый огонь, в небо поднялся столб черного дыма.
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Никто из находившихся на нефтебазе людей не пострадал. К месту возгорания отправили пожарный поезд.
Власти сообщили о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах. МЧС Белгородской области посоветовало жителям не выходить на улицу и не приближаться к окнам.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Губкине произошел взрыв, а за ним — пожар на инфраструктурном объекте. Он заявил, что к месту ЧП выехали оперативные службы.
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