Происшествия 28 марта 2024, 12:11 Пожарный гидрант у Crocus City Hall был в исправном состоянии РИА «Новости»: пожарный гидрант у «Крокуса» был исправен Телеканал «360»

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Пожарный гидрант, оборудованный рядом с Crocus City Hall, находился в исправном состоянии. Им пользовались спасатели при тушении пожара. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.

«Пожарный гидрант находился в 20 метрах от концертного зала, был исправен и имел подъезд для техники», — отметил собеседник агентства.

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По его словам, от пожарного гидранта также была проложена магистральная линия в сам концертный зал для тушения огня.

Сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, певец Эмин Агаларов, рассказал ранее, что эвакуационные выходы в Crocus City Hall работали в штатном режиме. Те двери, которые были закрыты, предназначались для персонала. Они открывались при помощи специальных карточек.

Эмин Агаларов уточнил, что после трагедии в Crocus City Hall свыше 300 человек остались без работы. По его словам, людей переведут на другие объекты. Он добавил, что пока нет окончательного решения, будут ли восстанавливать концертный зал после теракта, уточнил RT.