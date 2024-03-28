Общество 28 марта 2024, 11:50 Сотрудникам Crocus City Hall пообещали подыскать другую работу Бизнесмен Агаларов: около 300 сотрудников Crocus City Hall трудоустроят РИА «Новости»

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После теракта в концертном зале Crocus City Hall более 300 человек остались без работы. Их переведут на другие объекты, заявил в эфире телеканала «Россия 24» бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов. Его процитировали «Известия».

«Мы планируем всех трудоустроить, в Crocus City Hall работало более 300 человек, и мы хотим сохранить рабочие места, чтобы люди продолжали работать, распределить их на соседствующие объекты, которые не пострадали», — заявил он.

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Эмин Агаларов сказал, что решение о восстановлении концертного зала или о создании мемориала на месте теракта еще не приняли. Он сообщил, что компания учтет мнение общества, президента России Владимира Путина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Строительство похожего комплекса, по подсчетам бизнесмена, обойдется Crocus Group не менее чем в 150 миллионов долларов. Эмин Агаларов заявил, что его отец Араз Агаларов 15 лет назад потратил на создание Crocus City Hall порядка 70 миллионов долларов.

Теракт произошел 22 марта. Преступники открыли огонь по зрителям концерта группы «Пикник» и подожгли концертный зал. Произошло обрушение, обстановку у Crocus City Hall на шестой день после нападения сняли на видео.