Происшествия 09 марта 2024, 08:45 Пожарные спасли зайчат из огня в ДНР Сотрудники МЧС спасли зайчат из горящей травы в селе Стыла Пресс-служба МЧС

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Огнеборцы спасли двух зайчат из огня в селе Стыла Старобешевского района Донецкой Народной Республики. В пресс-службе МЧС России сообщили, что в 100 метрах от населенного пункта вспыхнула сухая трава.

Огонь уничтожил 10 гектаров. При тушении пламени пожарные нашли в траве двух зайчат.

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«Сейчас они (зайчата — прим. ред.) в безопасности — вновь находятся в привычной среде обитания», — передали в министерстве.

Пресс-служба МЧС

Ранее сотрудники МЧС вытащили из полыньи в Тверской области лося — животное провалилось под лед на озере Плоское в Тверской области. Спасателям пришлось вооружится топором, бензопилой и веревкой, чтобы спасти животное.