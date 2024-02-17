Происшествия 17 февраля 2024, 17:01 Лося вытащили из полыньи в Тверской области МЧС: в Тверской области спасли провалившегося под лед лося, его детеныш погиб

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В Тверской области лось провалился под лед. Из ловушки животное спасли сотрудники регионального МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.

В МЧС уточнили, что лось с лосенком ушли под воду на озере Плоское в районе деревни Шихино.

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Спасатели вооружились топором, бензопилой и веревкой, чтобы вытащить парнокопытных из полыньи. Детеныш лося погиб.

«Спасенного сохатого осмотрел на месте егерь, животное не пострадало», — добавили в ведомстве.

Животное отпустили, после чего оно скрылось в лесу.

В Ленобласти в первых числах февраля во двор жилого дома забежала беременная лосиха. Местные жители не смогли спасти раненое животное — оно истекло кровью.