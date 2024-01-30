Происшествия 30 января 2024, 19:00 Пожарные спасли трех человек с крыши горевшего здания в Москве МЧС: трех человек спасли с крыши горевшего здания в Москве

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Спасатели сняли трех человек с крыши административного здания на улице Гиляровского, 29, в Москве, где произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Днем 30 января на втором этаже здания загорелись строительные материалы. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

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В ведомстве уточнили, что сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар. В результате возгорания никто не пострадал.

В прошлом году здесь находилось отделение КПРФ, но сейчас это помещение пустует. К зданию, которое подлежит реконструкции, примыкает Музей пожарной охраны. Источник «360» сообщал, что из горящего помещения спасли трех человек.